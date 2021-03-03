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بوداوي ينال الإعتراف في نيس

الرياضة
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بوداوي ينال الإعتراف في نيس
بقلم كريم.تيغرمت

أختير الدولي الجزائري هشام بوداوي كأفضل لاعب في تشكيلة ناديه نيس الفرنسي، لشهر فيفري المنصرم.

وكشف نادي نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن اختيار بوداوي كأفضل لاعب لشهر فيفري.

وفاز لاعب الخضر، بهذا اللقب، بعدما نال أعلى تصويت بنسبة 53%، نظير ما قدمه رفقة الفريق طيلة شهر ففري المنصرم.

وحل في المركز الثاني الفرانكو جزائري أمين غويري بنسبة تصويت 31%، وجاكتوديبو، في المركز الثالث بنسبة 6%.


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