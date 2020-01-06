بوداوي ينال الإعتراف في نيس

نال الدولي الجزائري هشام بوداوي، الإعتراف من جماهير ناديه نيس الفرنسي، نظير تألقه أمس الأحد، في منافسة كأس فرنسا.

وكشف نادي نيس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن اختيار هشام بوداوي، رجلا للمباراة التي جمعتهم بنادي فريجوست سانت رافاييل، لحساتب كأس فرنسا.

وكان خريج مدرسة بارادو، قد شارك أساسيا في هذه المواجهة، وتمكن من افتتاح باب التسجيل لصالح فريقه، عن طريق رأسية محكمة.

يذكر أن هذه المباراة، شهدت مساهمة آدم أوناس في تأهل نادي نيس، للدور المقبل من كأس فرنسا، بتسجيله للهدف الثاني في المباراة.