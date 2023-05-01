بوداوي ينال الإعتراف من جماهير نيس

حظي الدولي الجزائري هشام بوداوي، باعتراف جماهير ناديه نيس الفرنسي، نظير آدائه في مباراتهم الأخيرة أمام نادي تروا.

وكشفت إدارة نادي نيس، اليوم الإثنين، عن اختير جماهير الفريق لهاشم بوداوي، كأفضل لاعب في المباراة.

كما يأتي هذا، بعد حصول الدولي الجزائري على أعلى عدد اصوات جماهير نيس، بمعدل 36%، من نسبة التصويت.

يذكر أن هشام بوداوي، منح الفوز لناديه نيس، في مواجهة تروا، بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.