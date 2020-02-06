بوداوي ينال الإعتراف من جماهير نيس

يواصل الدولي الجزائري، هشام بوداوي، تألقه للمباراة الثانية على التوالي، بألوان ناديه نيس الفرنسي، لينال الإعتراف من جماهير الفريق.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيس، على “تويتر”، عن اختيار جماهير الفريق، لهشام بوداوي، كرجل للمباراة التي جمعتهم أمس الأربعاء، بنادي ريمس.

ويأتي هذا بعد، أن ساهم خريج مدرسة بارادو، في عودة فريقه بتعادل ثمين من ريمس، أين منح تمريرة الهدف الوحيد لفريقه.

يذكر أن هشام بوداوي (20 عاما)، يملك في رصيده لهذا الموسم، هدف، وتمريرتين حاسمتين، من أصل 5 مباريات شارك فيها في بطولة هذا الموسم.