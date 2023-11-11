بوداوي ينال الاعتراف في ناديه نيس

حظي الدولي الجزائري هشام بوداوي، باعتراف ناديه نيس الفرنسي، وجماهير الفريق، نظير تألقه في مباراتهم الأخيرة أمام مونبوليي.

وكشفت إدارة نادي نيس، عن اختيار بوداوي، كأفضل لاعب في الفريق، عن مباراتهم الأخيرة أمام مونبوليي، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت.

كما كشف النادي الفرنسي، الأرقام التي سجلها الدولي الجزائري في هذه المباراة، بمنحه 87% تمريرة ناجحة، وفوزه بـ64% من الصراعات الثنائية.

يذكر أن هشام بوداي، ينال جائزة أفضل لاعب في الفريق للمرة الثانية هذا الموسم، بعد تلك التي فاز بها عن مردوده في مواجهة ميتز.