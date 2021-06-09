بوداوي ينال الاعتراف في نيس

حظي الدولي الجزائري هشام بوداوي بالاعترف في نادي نيس الفرنسي، نظير المردود الكبير الذي قدمه في الموسم المنقضي من الليغ1 الفرنسية.

وكشفت إدارة نيس، عبر الموقع الرسمي للفريق على “تويتر”، عن اختيار بوداوي، ثالث أفضل لاعب في الفريق، عن الموسم المنقضي.

وشارك لاعب الخضر، رفقة ناديه نيس في 25 مباراة رفقة ناديه نيس، سجل فيها 3 أهداف، بالإضافة لثلاث تمريرات حاسمة.

وبهذا يواصل هشام بوداوي، تألقه في الليغ1 الفرنسية، للموسم الثاني على التوالي بألوان ناديه نيس.