“بوداوي” ينجو من إصابة خطيرة على مستوى الوجه

تعرض أمسية اليوم السبت النجم الدولي الجزائري “هشام بوداوي” لتدخل عنيف في مواجهة فريقه “نيس” ضد المُضيف “أولمبيك ليون”.

خريج مدرسة “أتليتيك بارادو” تلقى ضربة على مستوى الوجه من طرف لاعب “لوام” “فيرناندو مارسال دي أوليفيرا”.

التدخل أجبر حكم اللقاء على طرد اللاعب بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 34.

المواجهة عرفت مشاركة الثنائي “آدم أوناس” و”هشام بوداوي” في التشكيلة الأساسية، الأول غادر في الدقيقة 94 والثاني في الدقيقة 79.

المباراة التي تدخل لحساب الجولة 14 من الدوري الفرنسي انتهت بفوز “ليون” بهدفين لهدف وحيد.