“بوداوي” ينجو من إصابة خطيرة على مستوى الوجه

الرياضة
  • -
  • 0
“بوداوي” ينجو من إصابة خطيرة على مستوى الوجه صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تعرض أمسية اليوم السبت النجم الدولي الجزائري “هشام بوداوي” لتدخل عنيف في مواجهة فريقه “نيس” ضد المُضيف “أولمبيك ليون”.

خريج مدرسة “أتليتيك بارادو” تلقى ضربة على مستوى الوجه من طرف لاعب “لوام” “فيرناندو مارسال دي أوليفيرا”.

التدخل أجبر حكم اللقاء على طرد اللاعب بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 34.

المواجهة عرفت مشاركة الثنائي “آدم أوناس” و”هشام بوداوي” في التشكيلة الأساسية، الأول غادر في الدقيقة 94 والثاني في الدقيقة 79.

المباراة التي تدخل لحساب الجولة 14 من الدوري الفرنسي انتهت بفوز “ليون” بهدفين لهدف وحيد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=730818

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com