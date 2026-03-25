بوداوي يندمج في تدريبات “الخُضر” ويريح بيتكوفيتش

اندمج الدولي الجزائري، هشام بوداوي، في تدريبات المنتخب الوطني بتربصه المقام بمدينة تورينو الإيطالية، في خبر مريح للناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قبل المواجهتين الوديتين أمام غواتيمالا والأوروغواي.

وشارك متوسط ميدان نادي نيس الفرنسي في الحصة التدريبية الثالثة خلال هذا التربص التي جرت مساء الأربعاء، بعدما غاب عن التدريبات في اليومين الماضيين، بسبب معاناته من أعراض الزكام، ما أثار بعض القلق لدى الطاقم الفني.

ويستعد “الخضر” لخوض مباراة ودية أمام منتخب غواتيمالا هذا الجمعة بملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوة، على أن يواجه لاحقا منتخب الأوروغواي في إطار البرنامج التحضيري.

وتأتي عودة بوداوي في وقت مناسب، خاصة بعد تسريح المهاجم أنيس حاج موسى، بسبب معاناته من إصابة تعرض لها خلال مباراة فريقه فينورد أمام أياكس أمستردام في الدوري الهولندي.

وتمنح عودة بوداوي حلولا إضافية للمدرب بيتكوفيتش في وسط الميدان، في انتظار تأكيد جاهزيته الكاملة للمشاركة في الوديتين القادمتين.