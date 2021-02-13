بوداوي ينهزم بثنائية رفقة نيس  أمام البي أس جي

الرياضة
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بوداوي ينهزم بثنائية رفقة نيس  أمام البي أس جي
بقلم كريم.تيغرمت

انهزم الدولي الجزائري هشام بوداوي رفقة ناديه نيس، اليوم السبت، ينتيجة (2-1)، في المواجهة التي جمعتهم بفريق باريس سام جيرمان.

وشارك هشام بوداوي، أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه نيس، في هذه المباراة التي جمعتهم ببارس سان جيرمان، ضمن الجولة الـ25 من اللايغ1.

ورغم الخسارة، بصم الدولي الجزائري مردود مقنع، أين قدم 57 تمريرة، منها 88% ناجحة، كما لمس الكرة في 67 مناسبة، بالإضافة إلى تسديدة واحدة.

ونال هسام بوداوي، تنقيط 7.1، نظير آدائه في هذه المباراة، رغم خسارة فريقه بنتيجة 2-1، لصالح باريس سان جيرمان.


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