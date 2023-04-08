بوداوي ينهزم رفقة نيس أمام البياسجي بثنائية

انهزم الدولي الجزائري هشام بوداوي رفقة فريقه نيس أمام باريس سان جيرمان في قمة الجولة 30 من الليغ بثنائية مقابل صفر.

وشارك بوداوي بشكل أساسي في المباراة أين قدّم ما عليه، في وسط ميدان نادي نيس الفرنسي رغم الخسارة القاسية التي مني بها رفقة زملائه.

وسجّل ثنائية البياسجي ميسي وراموس، في حين تواجد كل من بلال براهيمي وبدر الدين بوعناني في القائمة الاحتياطية.

وبلغ ابن مدينة بشار مباراته 100 بقميص نيس اليوم ضد نجوم باريس.

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