بوداوي يواصل الغياب ويتجه لتضييع ودية غواتيمالا

تواصل غياب متوسط ميدان نيس الفرنسي، هشام بوداوي، عن تدريبات “الخضر” في إطار التربص الجاري حاليا، بمدينة “تورينو” الايطالية.

وأجرى المنتخب الوطني، مساء أمس الثلاثاء. ثاني حصة تدريبية على إحدى أرضيات مركز تدريب نادي جوفنتوس بفينوفو، تحسبا للمواجهة الودية. المرتقبة الجمعة أمام منتخب غواتيمالا. بملعب “لويجي فيراريس” بجنوة.

وهي الحصة التي غاب عنها مجددا بوداوي، بعدما كان قد ضيع حصة الانطلاقة التي جرت الاثنين، وذلك، بسبب استمرار معاناته من أعراض الزكام.

وعليه فإن نجم نيس الفرنسي، لن يكون معنيا بنسبة كبيرة بودية غواتيمالا. على أمل تعافيه والتحاقه بالتدريبات تحسبا للودية الثانية في إطار تربص ايطاليا، والمقررة الثلاثاء المقبل، أمام منتخب أوروغواي.

يذكر أن المهاجم أنيس حاج موسى، غادر صبيحة أمس، تربص “الخضر” بعدما تأكدت عدم جاهزيته للمواجهتين الوديتين، بسبب إصابة كان قد تعرض لها الأحد الماضي. في مواجهة ناديه فينورد وأجاكس، ضمن الدوري الهولندي.