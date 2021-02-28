بوداوي يُبهر الفرنسيين بعد تغلبه على نجمهم الصاعد

أبهر الدولي الجزائري، هشام بوداوي، الفرنسيين، بعد آدائه الخارق للعادة خلال الجولة الماضية أمام ران، وتفوقه على نجم الديكة الصاعد، إدواردو كامافينغا.

وتمكن مُحارب الصحراء، من فرض منطقه على صاحب الـ18 طيلة فترة تواجده فوق ارضية ملعب “روزهان بارك”.

وهو ما أشار إليه مدربه أدريان أورسيا، والذي صرح قائلا :”بوداوي كان خارقا للعادة، وكامافينغا وجد صعوبة لمُجاراته”.

وأوضح الرجل الأول في الطاقم الفني للعقبان، بأن إبن بشار، أصبح عنصرا لا يمكن الإستغناء عنه في التشكيلة الأساسية.

وقال :”بوداوي كان ممتازا، ورغم أنه أصيب خلال المرحلة الأولى، إلا أن إستبداله، كان أمرا صعبا جدا بالنسبة لي”.