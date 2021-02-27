بوداوي يُبهر والحظ يُعاكسه من جديد!

أبهر الدولي الجزائري، هشام بوداوي، الجميع في فرنسا، بالمُستوى الذي قدمه خلال انتصار نيس، خارج دياره أمام ران، بهدفين مُقابل واحد.

وأختير متوسط الميدان، كنجم للمُباراة، من طرف جريدة “ليكيب” والتي منحته علامة وصلت لـ8/10.

وأوضحت الصحيفة، بأن إبن بشار كان في كل مكان، ما بين الاسترجاع وتقديم الإضافة للهجوم، مع جلبه لركلة جزاء.

ولكن ولسوء حظ خريج مدرسة بارادو، فإن فرحته لم تدم طويلا، باعتباره إضطر للخروج من الملعب مُصابا.

وسيخضع صاحب الـ21 عاما، للفحوصات اللازمة في الساعات القادمة، لمعرفة نوعية المُشكل الذي يعاني منه.