بوداوي يُصاب في مواجهة قبال وقد يضيع تربص أكتوبر

تلقى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أخبارا سيئة قادمة من فرنسا، تمثلت في إمكانية خسارة خدمات هشام بوداوي، في مواجهتي الصومال وأوغندا، أكتوبر الداخل، ضمن تصفيات مونديال 2026.

وشارك بوداوي، اليوم الأحد، بديلا رفقة ناديه نيس، مطلع الشوط الثاني، من مواجهة أف سي باريس، بقيادة لاعب “الخضر” الآخر، ايلان قبال، الذي بدأ أساسيا من جانب نادي العاصمة. قبل أن يستبدل عند الدقيقة 68.

غير أن مشاركة ابن مدينة بشار، لم تدم سوى 32 دقيقة. حيث ترك مكانه لزميله مورغان سامسون، بحلول الدقيقة الـ 78. من المباراة التي انتهت بهدف لمثله ضمن الجولة الـ 6 من “الليغ1”.

ومن دون شك، فإن غياب بوداوي، الذي أصبح أساسيا في “الخضر”. سيزيد من متاعب الناخب الوطني، في تربص أكتوبر الداخل. لاسيما وأن المنتخب سيفتقد عناصر بارزة، في صورة الثنائي ريان آيت نوري، وحسام عوار.