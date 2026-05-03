بوداوي يُكرَّم في نيس بعد بلوغه 200 مباراة

كرّم نادي نادي نيس لاعبه الدولي الجزائري، هشام بوداوي، قبل مواجهة نادي لانس، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي، بمناسبة بلوغه 200 مباراة بقميص الفريق.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لما قدمه بوداوي منذ انضمامه إلى النادي صيف 2019 قادمًا من نادي بارادو.

إذ نجح في فرض نفسه بسرعة بصفته أحد الركائز الأساسية في خط الوسط بفضل انضباطه الكبير ومردوده الثابت.

ووصل متوسط ميدان “الخضر” إلى 203 مباريات مع نيس، ليصبح ثاني أكثر لاعب مشاركة ضمن التشكيلة الحالية. في إنجاز يعكس استمراريته وثقة مختلف المدربين في إمكانياته.

ويواصل بوداوي تأكيد مكانته بصفته أحد أبرز العناصر في الفريق، بفضل جهوده الكبيرة وأدائه المنتظم داخل المستطيل الأخضر.