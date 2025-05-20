بوداوي على رادار فولفسبورغ… ونيس لا يمانع بيعه في حال تلقي عرض مناسب

قد يشهد مستقبل الدولي الجزائري، هشام بوداوي، مع ناديه نيس الفرنسي تحولًا كبيرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذلك في ظل التقارير التي تشير إلى وجود اهتمام جدي من نادي فولفسبورغ الألماني بالتعاقد معه.

وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن إدارة نيس لا تمانع تسريح بوداوي خلال الميركاتو المقبل. بشرط الحصول على عرض مالي مناسب يتماشى مع القيمة الفنية للاعب الذي يعَدُّ أحد أبرز عناصر الفريق في الموسمين الأخيرين.

وأوضح موقع “نيس ماتان” اليوم الثلاثاء، فإن نادي فولفسبورغ يراقب باهتمام خاص بوداوي سعياً إلى ضمه. نظرًا لقدراته المتعددة في خط الوسط، سواء من حيث التغطية الدفاعية أو الربط بين الخطوط. بالإضافة إلى قدرته على تقديم الحلول الهجومية.