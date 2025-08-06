بوداوي يتألق رغم سقوط نيس أمام بنفيكا في دوري الأبطال

تعرض نادي نيس الفرنسي لخسارة قاسية على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 0-2، ضمن ذهاب الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا. في مباراة شارك فيها الدوليان الجزائريان هشام بوداوي وبدر الدين بوعناني أساسيين.

ورغم الهزيمة، خطف هشام بوداوي الأضواء بأدائه المميز، إذ حصل على أفضل تقييم في صفوف نيس (7.6 /10) وفقًا لشبكة “صوفسكور” المختصة في الإحصائيات، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة لخريج أكاديمية أتلتيك بارادو في وسط الميدان. إذ لمس الكرة 72 مرة، بنسبة تمريرات ناجحة بلغت 84%، مع تمريرة مفتاحية، ونجاحه في 4 مراوغات من أصل 5، إلى جانب تفوقه في 9 صراعات ثنائية من أصل 12.

في المقابل، قدم بدر الدين بوعناني أداء متوسطًا، إذ اكتفى بتقييم 6.2/10، وظهر بشكل باهت على مدار 79 دقيقة، لمس خلالها الكرة 33 مرة فقط، مع محاولة تسديد واحدة وعدم نجاحه في أي مراوغة، رغم تقديمه تمريرتين مفتاحيتين لم تستغلا من زملائه.

وبهذه النتيجة، تتعقد مهمة نيس في التأهل قبل مباراة العودة في البرتغال، إذ سيكون مطالبًا بقلب الطاولة على بنفيكا إذا ما أراد مواصلة مشواره في دوري الأبطال.