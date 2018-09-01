عاجل

“بودبوز” أراد العودة الى فرنسا و”بيتيس” يُعطله

الرياضة
  • -
  • 0
“بودبوز” أراد العودة الى فرنسا و”بيتيس” يُعطله
بقلم إسماعيل عشاش

كان الدولي الجزائري، رياض بودبوز، على بعد خطوات قليلة جدا من العودة الى الدوري الفرنسي، وهذا من بوابة نادي “نيس”.

وتفاوض اليساري مع إدارة “النسور” في الساعات الأخيرة من الميركاتو المُنقضي، وإتفق معهم ولكن إدارة “ريال بيتيس” رفضت فكرة تسريحه.

وأبدى مُسيروا الفريق الأندلسي تمسكهم بنجهم، رغم أنه لم يُقنع في موسمه الأول معهم، ويجد صعوبات لإسترجاع مُستواه لحد الساعة.

ويتربط، بودبوز، بعقد طويل مع “بيتيس” يستمر لـ2021، وهو مايُفسر رغبتهم في منحه فُرصة جديدة لإثبات نفسه في “الليغا” الإسبانية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital