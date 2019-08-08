بودبوز: “أريد أن أثبت أنني لم أخسر أي شيء”

كشف الدولي الجزائري، رياض بودبوز، عن الهدف الذي يسعى لبلوغه خلال الموسم المقبل رفقة ناديه الجديد سان تيتيان الفرنسي.

وصرح رياض بودبوز، للموقع الرسمي لناديه: “أريد أن أثبت لنفسي أنني لم أخسر شيء، وأنني لازلت قادرا على خدمة المهاجمين بشكل جيد”.

وأضاف: “أظن أن سان تيتيان، سيكون منتظرا الموسم المقبل، سيكون موسم استثنائي، خاصة بمشاركتنا في منافسة الأوروبا ليغ”.

وتابع رياض بودبوز: “عندما كنت أشاهد سانت تيتيان الموسم الماضي، الأداء المقدم من طرف الفريق، أردت الإلتحاق بالفريق، وأنا سعيد لوجودي هنا”.

وجاءت تصريحات رياض بودبوز، خلال تقديمه رسميا بقميص الفريق، من طرف إدارة ناديه سان تيتيان الفرنسي.