بودبوز أساسيا أمام بوردو

سيشارك الدولي الجزائري رياض بودبوز، اليوم الأحد، أساسيا في المباراة التي ستجمع ناديه سان تيتيان، بنادي بوردو، لحساب الجولة الـ10 من الليغ1.

وكشف الحساب الرسمي لنادي سان تيتيان، عن التشكيلهة الأساسية، التي ستخوض هذه المواجهة، والتي ضمت اسم رياض بودبوز.

ويعول المدرب كلود بيول، على خبرة بودبوز، على أمل الإطاحة بنادي بوردو، والعودة بالفوز من ملعب هذا الأخير.

يذكر أن سان تيتيان يحتل المركز الـ15، في ترتيب الليغ1، برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد نادي بوردو في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.