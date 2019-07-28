بودبوز أساسي في أول ظهور له رفقة سان تيتيان

سجل الدولي الجزائري، رياض بودبوز، اليوم الأحد، أول ظهور له، بألوان ناديه الجديد سان تيتيان الفرنسي.
ودخل رياض بودبوز، أساسيا في المباراة الودية التحضيرية، التي جمعت فريقه سان تيتيان، بنادي ميدلسبرغ الإنجليزي.
ويأتي هذا، بعد يوم واحد فقط، من توقيع صاحب اليسرى السحرية، على عقده الجديد مع النادي الفرنسي، والتي تمت أمس السبت.
يذكر أن رياض بودبوز، انضم إلى نادي سان تيتيان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادما اليه من نادي ريال بيتيس، الإسباني.
💥 Arrivé samedi, titularisé dimanche ! @Ryadbdz est dans le XI titulaire pour #MFCASSE, le 5e match amical des Verts.
(et si vous êtes sages, vous allez pouvoir voir le match 👀) pic.twitter.com/KErVUvCOuM
— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 28, 2019
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