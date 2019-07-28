بودبوز أساسي في أول ظهور له رفقة سان تيتيان

سجل الدولي الجزائري، رياض بودبوز، اليوم الأحد، أول ظهور له، بألوان ناديه الجديد سان تيتيان الفرنسي.

ودخل رياض بودبوز، أساسيا في المباراة الودية التحضيرية، التي جمعت فريقه سان تيتيان، بنادي ميدلسبرغ الإنجليزي.

ويأتي هذا، بعد يوم واحد فقط، من توقيع صاحب اليسرى السحرية، على عقده الجديد مع النادي الفرنسي، والتي تمت أمس السبت.

يذكر أن رياض بودبوز، انضم إلى نادي سان تيتيان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادما اليه من نادي ريال بيتيس، الإسباني.