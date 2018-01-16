بودبوز أساسي ويقود “بيتيس” لفوز ثمين !

شارك الدولي الجزائري “رياض بودبوز” كأساسي سهرة أمس في مباراة فريقه ضد “ليغانيس” في مباريات الليغا وقدّم أداءً جيدا طوال الدقائق التي شارك فيها.

وهذه المباراة الثانية على التوالي التي يشارك فيها الجزائري كأساسي بعد تألقه في مباراة الداربي ضد إشبيلية.

كما تم إستبدال “رياض بودبوز” في الدقيقة الـ65 من الشوط الثاني تحت تصفيرات الجماهير.

وكان “ريال بيتيس” قد حقق الفوز بنتيجة 3-2 في مباراة دراماتيكية، كان فيها الفريق الأندلسي متقدما في النتيجة 2-0.

حيث عدل الفريق المضيف النتيجة، قبل أن يسجل “ريال بيتيس” هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.