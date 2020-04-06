بودبوز: “أفتقد كثيرا التدريبات الجماعية ولعب المباريات”

كشف الدولي الجزائري رياض بودبوز، لاعب نادي سان تيتان الفرنسي، اشتياقه لمباريات كرة القدم، والتدريبات الجماعية رفقة زملائه، بالنظر لتوقف المنافسة بسبب كورونا.

وقال بودبوز، في تصريحات تقلها موقع “MHSC OnAir” الفرنسي: “بالتأكيد أنا أفتقد بشدة لممارسة كرة القدم”.

وأضاف: “عندما نتدرب ألتقي بجميع زملائي، ونلعب مباريات، نحن نعيش هكذا منذ سنوات، ومن الصعب بالنسبة لي عدم مماسة كرة القدم”.

يذكر أن رياض بوديوز، وعلى غرار بقية زملائه في نادي سان تيتيان، وباقي الأندية، يتدرب على انفراد، لتوقف المنافسات، ومنع التدريبات الجماعية بسبب كورونا.