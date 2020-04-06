بودبوز: “أفتقد كثيرا التدريبات الجماعية ولعب المباريات”

الرياضة
  • -
  • 0
بودبوز: “أفتقد كثيرا التدريبات الجماعية ولعب المباريات”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري رياض بودبوز، لاعب نادي سان تيتان الفرنسي، اشتياقه لمباريات كرة القدم، والتدريبات الجماعية رفقة زملائه، بالنظر لتوقف المنافسة بسبب كورونا.

وقال بودبوز، في تصريحات تقلها موقع “MHSC OnAir” الفرنسي: “بالتأكيد أنا أفتقد بشدة لممارسة كرة القدم”.

وأضاف: “عندما نتدرب ألتقي بجميع زملائي، ونلعب مباريات، نحن نعيش هكذا منذ سنوات، ومن الصعب بالنسبة لي عدم مماسة كرة القدم”.

يذكر أن رياض بوديوز، وعلى غرار بقية زملائه في نادي سان تيتيان، وباقي الأندية، يتدرب على انفراد، لتوقف المنافسات، ومنع التدريبات الجماعية بسبب كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=802051

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com