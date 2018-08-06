“بودبوز” أفضل لاعبي “بيتيس” خلال التحضيرات !

نشر صحيفة “الموندو ديبورتيفو” تقريرا عن أفضل لاعبي “ريال بيتيس” خلال تحضيرات الفريق للموسم الجديد، وتقدم هؤلاء اللاعبين “رياض بودبوز”.

تمكن الجزائري من تسجيل 5 أهداف كاملة، وهو أفضل هداف الفريق خلال هذه الفترة ويأمل في تقديم موسم مثالي.

وتحدثت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” أيضا، عن الإنسجام بين “لورين” و”بودبوز” وأكدت أنهما سيقولان كلمتهما هذا الموسم.

يذكر أن “كيكي سيتيان” يعول كثيرا على النجم الجزائري الذي عاد ليؤكد قيمته الفنية بعد الإصابة التي حرمته من الظهور بشكل جيد في بداية الموسم الماضي.