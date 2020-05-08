بودبوز أفضل ممرر حاسم في سان تيتيان

أختير الدولي الجزائري رياض بودبوز، كأفضل ممرر حاسم لهذا الموسم، ضمن تشكيلة ناديه سان تيتيان الفرنسي.

ونشر نادي سان تيتيان، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أعلن من خلالها أن رياض بوبدبوز، أفضل ممرر حاسم في الفريق هذا الموسم.

وافتك صاحب اليسرى السحرية، هذا اللقب في ناديه، بعدما منح 4 تمريرات حاسمة، في 24 مباراة شارك فيها هذا الموسم، وجاء متبوعا بزميله هونورات فرانك، بـ3 تمريرات حاسمة.

يذكر أن رياض بودبوز (30 عاما)، أنهى الموسم الجاري، رفقة ناديه سان تستيان، في المركز الـ17 من تريتب الليغ1، برصيد 30 نقطة.