سيخوض ريال بيتيس أولى مبارياته في كأس الملك ضد نادي “قادش” سهرة اليوم في ملعب هذا الأخير، وهذه فرصة مناسبة لرياض بودبوز للحصول على دقائق أكثر.

بودبوز الذي عاد من الإصابة و شارك لمدة 14 دقيقة في الجولة الماضية من الليغا الإسبانية، يعوّل على مثل هذه المباريات من أجل الوصول إلى اللياقة المثالية.

ولم يفصل المدرب “كيكي” في مشاركة الجزائري كأساسي من عدمها، حسب ما صرح به في الندوة الصُحفية يوم أمس.

وقال: “أؤكد أن بودبوز سيُشارك، لكن هل أساسي أو بديل لا أعرف، لا يمكنني أنّ أكشف عن أوراقي للفريق الخصم”.