بودبوز: “إتخذت القرار الصائب بالإنضمام لسيلتا فيغو”

جدد رياض بوديوز، إقتناعه بالقرار الذي اتخذه في الميركاتو الشتوي المنصرم، بمغادرة ناديه ريالبيتس، والإنضمام لسيلتا فيغو، على شكل إعارة.

وصرح بودبوز، للصحافة الإسبانية: “اتخذت القرار الصائب، بالإنضمام لسيلتا فيغو، كنت أعلم سأحظى بفرصة أكبر في اللعب، شيئا فشيئا”.

وأضاف: “الآن وبعد أن تعرفت على الجميع، أشعر بالراحة في سيلتا، والأمور تسيير على ما يرام بالنسبة لي وللمجموعة”.

وتابع رياض بودبوز: “يجبأن أكون جيدا في المكان الذي أتواجد فيه، للوصول لأفضل مستواي، وزملائي في الفريق يساعدونني لبلوغ ذلك”.