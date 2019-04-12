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بودبوز: “إتخذت القرار الصائب بالإنضمام لسيلتا فيغو”

الرياضة
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بودبوز: “إتخذت القرار الصائب بالإنضمام لسيلتا فيغو”
بقلم كريم.تيغرمت

جدد رياض بوديوز، إقتناعه بالقرار الذي اتخذه في الميركاتو الشتوي المنصرم، بمغادرة ناديه ريالبيتس، والإنضمام لسيلتا فيغو، على شكل إعارة.

وصرح بودبوز، للصحافة الإسبانية: “اتخذت القرار الصائب، بالإنضمام لسيلتا فيغو، كنت أعلم سأحظى بفرصة أكبر في اللعب، شيئا فشيئا”.

وأضاف: “الآن وبعد أن تعرفت على الجميع، أشعر بالراحة في سيلتا، والأمور تسيير على ما يرام بالنسبة لي وللمجموعة”.

وتابع رياض بودبوز: “يجبأن أكون جيدا في المكان الذي أتواجد فيه، للوصول لأفضل مستواي، وزملائي في الفريق يساعدونني لبلوغ ذلك”.


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