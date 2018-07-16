“بودبوز” بحُلة جديدة مع “بيتيس”!!

يعيش الدولي الجزائري، رياض بودبوز فترة جد مميزة مع ناديه “ريال بيتيس” منذ بداية التحضيرات للطبعة الجديدة من “الليغا” الإسبانية.

وأعدت جريدة “ماركا” تقريرا مُطولا عن المُستوى المميز الذي يُقدمه صاحب القدم اليُسرى مؤخرا، مؤكدا بأنه عاد لفريقه بُحلة جديدة.

ويُظهر خريج مدرسة “سوشو” جاهزية كبيرة، خاصة من الناحية البدنية والإبتعاد عن الإصابات التي كانت شبحه الأسود طيلة الموسم المُنصرم.

ويأمل النجم السابق لـ”مونبوليي” تفجير موهبته مع تشكيلة المدرب “كيكي سيتين”، ويؤكد بأنه قادر على التألق مع الكبار رغم الإنتقادات.