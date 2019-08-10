“بودبوز” ثاني أفضل مُمرر حاسم في فرنسا خلال ال10 مواسم الآخيرة

وصل سهرة اليوم السبت النجم الدولي الجزائري لفريق “سانت إيتيان” “رياض بودبوز” لتمريرته الحاسمة رقم 50 في الدوري الفرنسي.

وذلك خلال العشر مواسم الآخيرة حسب ماكشف عنه موقع “أوبتا” للأرقام والإحصائيات على حسابه الرسمي في “التويتر”.

وأضاف ذات المصدر أن بودبوز يأتي ثانيا وراء النجم الدولي الفرنسي “ديمتري بايت” الذي يحتل صدارة الممررين الحاسمين ب67 تمريرة حاسمة.

وللتذكير فإن بودبوز قدم تمريرة حاسمة في مواجهة فريقه “سانت إيتيان” ضد “ديجون” في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.