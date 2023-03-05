بودبوز جاهز لاستعادة مكانته الأساسية مع الأهلي السعودي

يستعد الدولي الجزائري، رياض بودبوز، لاستعادة مكانته الاساسية رفقة ناديه الأهلي السعودي، بمناسبة لقاء بعد غد الثلاثاء، أمام المضيف نادي نجران، برسم الجولة الـ 24 من دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى.

وكان بودبوز، قد غاب عن ناديه في لقاء الجولة الماضية أمام جدة، بسبب الإصابة، التي أصبحت من الماضي.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، بأن لاعب سانت ايتيان الفرنسي السابق، سيكون ضمن خيارات مدربه الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، بعد تعافيه نهائيا من الإصابة.

كما أكد المصدر ذاته، بأن لاعب الخضر، بات جاهزا للمشاركة في لقاءات فريقه بعد اجتيازه الاختبارات الطبية والبدنية بنجاح.