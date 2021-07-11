بودبوز حاسم مع سانت إيتيان في إنتظار تقرير مصيره

قدم الدولي الجزائري، رياض بودبوز، تمريرة حاسمة رفقة ناديه سانت إيتيان خلال فوز هذا الأخير على هواة “لوبوي فوت” بهدف دون رد، مؤكدا بأنه يبقى ملك “الأسيست” في الفريق رغم رغبة الإدارة في التخلص منه منذ الموسم الماضي، دون جدوى.

ويستعد صاحب القدم اليُسرى السحرية بكل جدية، للطبعة الجديدة من الليغ 1، رغم الضبابية التي تُخيم على مُستقبله، بين سعي الإدارة والمدرب لتسريحه ورفضه المطلق للرحيل سوى تجاه الفريق الذي يريده ويضمن له نفس الراتب الذي يتقاضاه حاليا.

وتُشير كل المعطيات لإستحالة وصول خريج مدرسة سوشو لغايته، أولا بسبب تراجع مُستواه بشكل رهيب خلال العامين الماضيين، وبالتالي فإن الفرق الأوروبية سيكون من الصعب أن توافق على منحه أكثر من مليوني أورو سنويا، وهذا دون نسيان عامل تقدمه في السن “31 عاما”.