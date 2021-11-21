بودبوز حاسم و بولاية يُطرد بالبطاقة الحمراء في الليغ 1

نال أمسية اليوم الأحد اللاعب الدولي الجزائري رياض بودبوز الثناء من قبل الاعلام الفرنسي بعد تألقه مع فريقه سانت إيتيان.

صاحب الرجل اليُسرى السحرية قاد فريقه للفوز على أرض تروا بهدف يتيم دون رد في الجولة ال14 من الدوري الفرنسي.

رياض بودبوز كان وراء التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الوحيد في الدقيقة ال60 قبل أن يُغادر في الدقيقة ال90.

جريدة “ليكيب” اختارت الجزائري أفضل لاعب في المواجهة ومنحته علامة كبيرة تمثلت في 8/10.

ومن جانب آخر عرفت مواجهة ميتز أمام بوردو التي انتهت بثلاثية في كل شبكة طرد فريد بولاية بالبطاقة الحمراء.

اللاعب الدولي الجزائري غادر الميدان في الدقيقة ال68 ببطاقة حمراء مُباشرة في حين شارك مواطنه الحارس ألكسندر أوكيدجة طيلة أطوار اللقاء.