بودبوز: “سأكون سعيدا بإنقاذ فريقي من السقوط ولعب نهائي الكأس بشرط..”

وجّه الدولي الجزائري السابق، رياض بودبوز، لاعب نادي سان تيتيان الفرنسي، رسلة مؤثرة، بخصوص الوضع الذي يعيشه العالم حاليا، جراء فيروس كورونا.

وقال بودبوز، في رسالته التي وجهها عبر إذاعة “أر أم سي”: “لم نشهد أزمة ماثلة طيلة حياتي، وعندما تصلني أخبار المرضى، أدرك بأن الوضع كارثي”.

وأضاف: “الإهتمام بصحتنا أهم شيء، وكرة القدم تأتي في المقام الثاني، لأن الأهم هو أن نبقى في بيتنا حاليا”

وتابع: “علينا كلاعبين محترفين التمرن للحفاظ على لياقتنا البدنية، لكن علينا البقاء في البيت، كرة القدم، وكل الرياضيات تبقى أقل أهمية من الصحة”.

وأردف بودبوز: “أرغب أن يزول الوباء، وإذا كانت هناك امكانية لمواصلة البطولة، سأكون سعيدا بإنقاذ فريقي من السقوط، ولعب نهائي كأس فرنسا، لكن شرط أن يشفى الجميع”.