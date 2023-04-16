بودبوز :”سجّلنا أمور ايجابية خلال لقاء الفيصلي وسنؤكد مستقبلا”

أبدى الدولي الجزائري رياض بودبوز رضاه التام لما قدّمه رفقه فريقه الأهلي أمام الفيصلي التي انتهت بالتعادل.

وقال رياض بودبوز في تصريح له عقب المباراة للإعلام السعودي “افتقدنا التركيز تقريبا كل مجريات المباراة. ضد الفريق الفيصلي الذي كان محتاج كثيرا لنقاط الثلاث”.

كما أضاف بودبوز “كنت أحاول التحرّر من الرقابة التي كانت علي كثيرا، قمنا بأمور ايجابية وسنعمل على التاكيد في باقي المواعيد”.

وختم مهاجم الخضر “الضغط متواجد على مدار الموسم، نسعى للوصول إلى الفوز بعدد كبير من النقاط”.

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