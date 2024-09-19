بودبوز :”سعيد بالانضمام إلى الفريق الأكثر تتويجا في الجزائر”

أبدى الدولي الجزائري رياض بودبوز سعادته بالانضمام إلى فريق شبيبة القبائل الذي قال عنه “الأكثر تتويجا في الجزائر”.

وأكد رياض بودبوز استعداده لتقديم المساعدة للفريق، و تقديم خبرته في مختلف الأندية الأوروبية والعربية “سعيدا جدا بالانضمام إلى فريق شبيبة القبائل، سأسعى بالخبرة التي أمتلكها لتقديم الإضافة للفريق والبطولة الجزائرية”.

كما أضاف بودبوز “البطولة الوطنية مستواها يكبر شيئا فشيئا، و سأسعى أن نقدم أمور جميلة رفقة الفريق الأكثر تتويجا في الجزائر”.

وأردف “أنا مستعد للمباريات لأني كنت أتدرب يوميا رفقة فريقي السابق”.

كما ختم في حديثه عن إصابته الحارس غايا مرباح “الشيء الصعب بالنسبة لأي لاعب في العالم هو الإصابات، لهذا أتمنى الشفاء له والعودة بقوة إلى المنافسة الرسمية”.