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بودبوز: “شكرا جماهير بيتيس..الداربي لنا” !

الرياضة
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بودبوز: “شكرا جماهير بيتيس..الداربي لنا” !
بقلم أمير بهلول

قدم الجزائري رياض بودبوز أداء كبير مع فريقه “ريال بيتيس” سهرة أمس في مباراة الداربي ضد “إشبيلية” حيث فاز  زملاء رياض بنتيجة 5-3.

وعبر بودبوز عن سعادته الكبيرة وذلك عبر حسابه الرسمي في “التويتر”، فقال: “أشكر الجماهير التي حفزتني لحظة دخولي للإحماء”.

وأضاف: “منحني ذلك الكثير من الثقة من أجل تقديم مباراة كبيرة، الداربي لنا والأندلس تتزين بالأخضر والأبيض”.

كما نشر الجزائري فيديو خاص به يبرز فرحة جماهير بيتيس بالفوز المحقق في الداربي.

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