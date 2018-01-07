بودبوز: “شكرا جماهير بيتيس..الداربي لنا” !

قدم الجزائري رياض بودبوز أداء كبير مع فريقه “ريال بيتيس” سهرة أمس في مباراة الداربي ضد “إشبيلية” حيث فاز زملاء رياض بنتيجة 5-3.

وعبر بودبوز عن سعادته الكبيرة وذلك عبر حسابه الرسمي في “التويتر”، فقال: “أشكر الجماهير التي حفزتني لحظة دخولي للإحماء”.

وأضاف: “منحني ذلك الكثير من الثقة من أجل تقديم مباراة كبيرة، الداربي لنا والأندلس تتزين بالأخضر والأبيض”.

كما نشر الجزائري فيديو خاص به يبرز فرحة جماهير بيتيس بالفوز المحقق في الداربي.

Fervor, pasión ! Hinchas del Betis, muchas Gracias 💚💚😍😍 / Ferveur, passion ! Supporters du Betis, merci beaucoup 💚💚😍😍 pic.twitter.com/FkXYOIcBU7 — Ryad Boudebouz (@Ryadbdz) January 7, 2018