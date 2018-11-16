بودبوز ضمن المرشحين لمغادرة ريال بيتيس في الميركاتو المقبل

يسعى نادي ريال بيتيس الإسباني، لبيع عقد لاعبه الجزائري رياض بودبوز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بالنظر لتراجع مستواه هذا الموسم.

وكشفت صحيفة “أس” الإسبانية، أن رياض بودبوز، يلقى إجماعا كبيرا من مسؤولي ريال بيتيس، لبيع عقده في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويأتي هذا القرار، بالنظر لتراجع مستوى بودبوز، هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضي، ما جعله يخرج من حسابات مدربه كيكي سيتيين، في معظم مباريات الفريق.

ومن جهة أخرى، تطمح إدارة ريال بيتيس، لإستعادة جزء من الـ7 ملايين أورو، التي دفعتها لشراء عقد بودبوز، الموسم الماضي.

ولا يعارض الدولي الجزائري، فكرة مغادرته ريال بيتيس، بالنظر للتهميش الذي يعانى منه، أين يسعى لتغيير الأجواء بحثا عن فرص أكثر في اللعب.

وكشفت ذات المصادر، أن العديد من الأندية الفرنسية والخليجية، على استعداد لدفع قيمة مالية معتبرة، للظفر بخدمات رياض بودبوز.