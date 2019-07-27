بودبوز: “فخور بانضمامي لأحد أكبر الأندية الفرنسية”

أبدى الدولي الجزائري، رياض بودبوز، سعادته وفخرة بالإنضمام لنادي سان تيتيان الفرنسي، مؤكدا أن كل الظروف مهيئة لإندماجه سريعا في الفريق.

وعقب توقيعه عقده مع سان تيتيان، صرح بودبوز: “أنا سعيد للغاية وفخور، بالتوقيع لسان تيتيان، وأدرك أنني التحقت بأحد أكبر الأندية الفرنسية”.

وأضاف: “أعتقد أنني جاهز بدنيا للإنضمام للمجموعة، أتمنى أن أندمج بسرعة بالنظر لمعرفتي المسبقة بغزلان برانتا، الذي كان مدربي في باستيا”.

وتابع بودبوز: “أعرف أيضا جوليان سابلي، الذي لعبت إلى جانبه في كورسيكا، وهبي الخزري، زميلي السابق، إضافة ليان مافيلا”.

وختم رياض بودبوز تصريحاته قائلا: “أحب أجواء ملعب “جيوفري غيشار”، وشرف لي اللعب أمام أنصار هذا النادي”.