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بودبوز في سانت اتيان مقابل 4 مليون أورو

الرياضة
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بودبوز في سانت اتيان مقابل 4 مليون أورو
بقلم كريم.تيغرمت

تمكن نادي سانت اتيان الفرنسي، من الظفر بصفقة الجزائري رياض بودبوز، وضمه إلى صفوف النادي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت مصادر صحفية فرنسية، أن مسؤولي نادي سانت اتيان، توصلوا إلى اتفاق نهائي مع نظرائهم من نادي ريال بيتيس الإسباني، لشراء عقد رياض بودبوز.

وحسب ذات المصادر، أن صاحب اليسرى السحرية، منتظر غدا الخميس، في فرنسا، لتوقيع عقده الجديد، وترسيم التحاقه بنادي سانت اتيان.

وبلغت صفقة انتقال رياض بودبوز (29 عاما)، من ناديه ريال بيتيس الإسباني، إلى سانت اتيان الفرنسي، 4 مليون أورو.


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