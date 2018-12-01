“بودبوز” في وضعية لا يُحسد عليها!

أصبحت أيام الدولي الجزائري، رياض بودبوز معدودة داخل ناديه “ريال بيتيس”، بعدما إستبعد مرة أخرى عن المجموعة، لأسباب وُصفت بـ”الفنية”.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية بأن المُدرب “كيكي سيتين”، قرر وبصفة رسمية التخلي عن اليساري، مُطالبا الإدارة ببيعه خلال الميركاتو الشتوي.

ووفقا لجريدة “إيستاديو ديبورتيفو” المُقربة كثيرا من الفريق الأندلسي، فإن النجم السابق لـ”مونبوليي” غير مرغوب فيه، بسبب مُستوياته غير المُستقرة.

وتؤكد المُعطيات المُتوفرة حاليا بأن خريج “سوشو”، سيُغير الأجواء قريبا وهو الذي يمتلك عروضا رسمية من “نيس” الفرنسي و”بشيكتاش” التركي.