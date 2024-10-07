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الرياضة

بودبوز: “قدمنا أداءً جيداً أمام بارادو وعلينا العمل للفوز بمباراتنا المقبلة”

بقلم كريم تيغرمت
بودبوز: “قدمنا أداءً جيداً أمام بارادو وعلينا العمل للفوز بمباراتنا المقبلة”
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ثمّن الدولي الجزائري، رياض بودبوز، نجم شبيبة القبائل، فوزهم أمس الأحد، بثلاثية نظيفة في مواجهة مضيفهم نادي بارادو، لحساب البطولة المحترفة.

وصرّح بودبوز، عقب هذه المباراة: “قدمنا أداءً جيدا في مواجهة نادي بارادو وتمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف”.

كما أضاف: “نحن سُعداء أيضا، كوننا لم نتلقَ أي هدف في هذا اللقاء، والآن علينا التحضير جيدا للفوز بمباراتنا المقبلة”.

وتابع رياض بودبوز: “أنصار شبيبة القبائل، حقا رائعون، أينما تنقلنا نشعر بأننا في ملعبنا، ونحن نسعى من جهتنا لاسعادهم في الميدان”.

رابط دائم : https://nhar.tv/pFE1J
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