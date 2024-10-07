بودبوز: “قدمنا أداءً جيداً أمام بارادو وعلينا العمل للفوز بمباراتنا المقبلة”

ثمّن الدولي الجزائري، رياض بودبوز، نجم شبيبة القبائل، فوزهم أمس الأحد، بثلاثية نظيفة في مواجهة مضيفهم نادي بارادو، لحساب البطولة المحترفة.

وصرّح بودبوز، عقب هذه المباراة: “قدمنا أداءً جيدا في مواجهة نادي بارادو وتمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف”.

كما أضاف: “نحن سُعداء أيضا، كوننا لم نتلقَ أي هدف في هذا اللقاء، والآن علينا التحضير جيدا للفوز بمباراتنا المقبلة”.

وتابع رياض بودبوز: “أنصار شبيبة القبائل، حقا رائعون، أينما تنقلنا نشعر بأننا في ملعبنا، ونحن نسعى من جهتنا لاسعادهم في الميدان”.