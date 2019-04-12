بودبوز: “لست متأكدا من العودة إلى ريال بيتيس”

أكد الدولي الجزائري، رياض بودبوز، تأقلمه في ناديه الجديد سيلتا فيغو، أين يصر على تقديم الإضافة المنتظرة منه.

وصرح بودبوز، للصحافة الإسبانية: “لا أدري إن كنت سأعود إلى ريال بيتيس، لكن إن حدث ذلك، يجب أن أترك سيلتا فيغو، وهو في القسم الأول”.

وأضاف: “هذا الأمر مهم بالنسبة لي، فأنا لست هنا فقط من أجل ربح بعض دقائق اللعب، بل لمساعدة سيلتا، على ضمان البقاء”.

وتابع: “هدفي تقديم الإضافة المنتظرة مني لسيلتا فيغو، والمساهمة في هدف الفريق، المتمثل في ضمان البقاء”.

يذكر أن رياض بوديوز، يلعب على شكل إعارة في نادي سيلتا فيغو، الذ=ي انضم إليه في اليمركاتو الشتوي، قادما من ريال بيتيس.