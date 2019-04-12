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بودبوز: “لست متأكدا من العودة إلى ريال بيتيس”

الرياضة
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بودبوز: “لست متأكدا من العودة إلى ريال بيتيس”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري، رياض بودبوز، تأقلمه في ناديه الجديد سيلتا فيغو، أين يصر على تقديم الإضافة المنتظرة منه.

وصرح بودبوز، للصحافة الإسبانية: “لا أدري إن كنت سأعود إلى ريال بيتيس، لكن إن حدث ذلك، يجب أن أترك سيلتا فيغو، وهو في القسم الأول”.

وأضاف: “هذا الأمر مهم بالنسبة لي، فأنا لست هنا فقط من أجل ربح بعض دقائق اللعب، بل لمساعدة سيلتا، على  ضمان البقاء”.

وتابع: “هدفي تقديم الإضافة المنتظرة مني لسيلتا فيغو، والمساهمة في هدف الفريق، المتمثل في ضمان البقاء”.

يذكر أن رياض بوديوز، يلعب على شكل إعارة في نادي سيلتا فيغو، الذ=ي انضم إليه في اليمركاتو الشتوي، قادما من ريال بيتيس.


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