بودبوز: “لم أتردد في قبول عرض الشبيبة ومتحمس لانطلاق الموسم”

عبّر صانع ألعاب شبيبة القبائل، الدولي الجزائري السابق، رياض بودبوز، عن سعادته بالانضمام للفريق.

وصرّح بودبوز، اليوم الخميس، لوسائل الإعلام، عقب حفل تقديمه لاعباً جدبداً للشبيبة: “مشروع شبيبة القبائل حمّسني لقبول العرض”.

وأضاف اللاعب: “لم أتردد في قبول عرض الجياسكا، النادي الأكثر تتويجا في الجزائر، وأريد المساهمة في إعادته إلى مكانته الطبيعية”.

وتابع المتحدث ذاته: “أتمنى الشفاء العاجل لزميلي غايا مرباح، وبكل تأكيد سيعود بقوة إلى المنافسة”.