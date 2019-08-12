بودبوز: “لهذا السبب لم أنجح مع بيتيس”

كشف الدولي الجزائري يراض بوديوز، لاعب سانم تيتيان الفرنسي، سبب فشل تجربته في الليغا الإسبانية، رفقة ناديه السابق ريال بيتيس.

ونقل موقع “بوت فوتبول”، تصريحات بودبوز، لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “وصلت إلى ريال بيتيس، وأنا أعاني من إصابة على مستوى الرباط الداخلي للركبة اليسرى”.

وأضاف صاحب اليسرى السحرية: “ارتكبت خطأ، عندما عدت للمنافسة مع بيتيس، بعد 7 أسابيع فقط، وأتممت الموسم، بدل الإنتظار 12 أسبوعا”.

وكشف بودبوز، عن عامل آخر، حال دون تألقه، موضحا: “قبل توقيعي لبيتيس، اتفقنا على أن ألعب كوسط ميدان، لكن منذ المباراة الأولى لعبت على الجناح الأيمن”.

وتابع: “يمكنني شغل هذا المنصب، بصفتي متعدد المناصب، لكنني أشعر براحة أكبر في الوسط، أين بإمكاني تقديم كرات جيدة”.