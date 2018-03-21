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بودبوز محل إشادة كبيرة في إسبانيا وخارجها !

الرياضة
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بودبوز محل إشادة كبيرة في إسبانيا وخارجها !
بقلم أمير بهلول

تتواصل الإشادة برياض بودبوز من كل صوب وحدب سواء في إسبانيا أو خارجها فبعد أن أثنت عليه الصحافة الإسبانية، مدربه السابق يواصل مديحه.

وقال غيزلان برانتون في تصريحات صحفية: “لم أشاهد مبارياته كلها هذا الموسم، لكني أعلم كل صغيرة وكبيرة على بودبوز”.

وأضاف: “بداية الموسم لم تكن سهلة له بسبب الإصابة، لكنه يتطور من مباراة لآخرى وعاد لمستواه في الفترة الأخيرة”.

وتابع: “سأذهب إلى الأندلس خصيصا من أجله وسأشاهده يلعب وسأقضي معه يوما كاملا، سيكون ذلك رائعا”.

وأردف: “الكرة الإسبانية مناسبة له يستطيع المراوغة، التمرير، التسجيل وطريقة لعبه تجعل الجماهير سعيدة”.

وختم كلامه: “بودبوز بحاجة إلى الحرية فوق أرضية الميدان، وسيكون أفضل في الموسم المقبل”.


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