بودبوز محل إشادة كبيرة في إسبانيا وخارجها !

تتواصل الإشادة برياض بودبوز من كل صوب وحدب سواء في إسبانيا أو خارجها فبعد أن أثنت عليه الصحافة الإسبانية، مدربه السابق يواصل مديحه.

وقال غيزلان برانتون في تصريحات صحفية: “لم أشاهد مبارياته كلها هذا الموسم، لكني أعلم كل صغيرة وكبيرة على بودبوز”.

وأضاف: “بداية الموسم لم تكن سهلة له بسبب الإصابة، لكنه يتطور من مباراة لآخرى وعاد لمستواه في الفترة الأخيرة”.

وتابع: “سأذهب إلى الأندلس خصيصا من أجله وسأشاهده يلعب وسأقضي معه يوما كاملا، سيكون ذلك رائعا”.

وأردف: “الكرة الإسبانية مناسبة له يستطيع المراوغة، التمرير، التسجيل وطريقة لعبه تجعل الجماهير سعيدة”.

وختم كلامه: “بودبوز بحاجة إلى الحرية فوق أرضية الميدان، وسيكون أفضل في الموسم المقبل”.