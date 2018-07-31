بودبوز محل إشادة كبيرة في إسبانيا

يبصم اللاعب الجزائري “رياض بودبوز” على أداء كبير في المباريات الودية والتحضيرية التي يخوضها رفقة فريقه “ريال بيتيس” تحسبا للموسم الجديد.

ويعول المدرب “كيكي سيتيان” على اللاعب الجزائري كثيرا، خاصة وأن الفريق الأندلسي مقبل على مشاركة أوروبية الموسم المقبل.

وتمكن “بودبوز” من ترك بصمته في اللقاءات الودية سواء بتمريراته السحرية أو بأهدافه الجميلة، وتلقى إشادة الصحف الإسبانية.

يذكر أن الموسم الماضي كان يعاني رياض من إصابة على مستوى الركبة لم يقم على إثرها بالتحضيرات الموسمية مع فريقه، غير أن هذا الموسم الأمر مغاير تماما.