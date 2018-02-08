بودبوز مغضوب عليه داخل “ريال بيتيس”

أصبح الدولي الجزائري، رياض بودبوز، لا يُحقق الإجماع داخل ناديه “ريال بيتيس” الإسباني بسبب عدم تمكنه من فرض نفسه لحد الساعة.

وأبدى الطاقمان الفني والإداري للفريق الأندلسي إستياءهما على صاحب القدم اليُسرى، وفشله في الظهور بنفس مُستوى الذي كان يُقدمه مع “مونبوليي”.

وحسب جريدة “فيتشاخيس”، فإن “البلانكي فيرديس” سيُفكرون جديا في بيع عقد خريج مدرسة “سوشو” إن لم يستفق قبل نهاية الموسم.

يُذكر بأن، بودبوز ومنذ بداية الموسم، إكتفى بتسجيل هدفين وتقديم نفس العدد من التمريرات الحاسمة، ليُصنف من المُختصين كصفقة خاسرة.