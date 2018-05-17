بودبوز مهدد بالغياب عن آخر مباراة في الليغا لهذا الموسم

يتجه الدولي الجزائري، ريال بودبوز، لتضييع المباراة الأخيرة لفيرقه ريال بيتيس هذا الموسم في الليغا، والتي سيواجه فيها نادي ليغانيس.

وكشفت الصحافة الإسبانية، أن رياض بودبوز، لم يشارك أمس الأربعاء، في التدريبات الجماعية لفريقه، بسبب شعوره بآلام، ليتدرب منفردا رفقة مدرب خاص.

وبالنظر للوضعية الحالية لبودبوز، فإن المدرب كيكي سيتيتن، لن يغامر بلاعب الخضر، أمام ليغانيس، خاصة وأن المباراة شكلية للفريقين.

يذكر أن المواجهة التي ستجمع نادي ليغانيس، بالضيف ريال بيتيس، السبت المقبل، تدخل في إطار الجولة الـ38 والأخيرة، من الليغا الإسبانية.