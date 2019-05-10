“بودبوز” مُتمسك بالصيام و”سيلتا فيغو” يتحرك من أجله

الرياضة
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“بودبوز” مُتمسك بالصيام و”سيلتا فيغو” يتحرك من أجله
بقلم إسماعيل عشاش

رفض الدولي الجزائري، “رياض بودبوز” مُقترح ناديه “سيلتا فيغو” بإنتهاك حُرمة رمضان، ليكون في أفضل لياقته خلال مُباريات الشهر الفضيل.

وأشارت تقارير إعلامية إسبانية، تمسك صاحب القدم اليُسرى بالصيام، وهو ما تقبلته إدارة فريقه، دون أن تفرض عليه أي ضغط.

وقرّر الطاقم الفني لـ”الأزرق السماوي” وضع برنامج خاص للاعبه لتمكينه من الصمود، خاصة مع الظروف المناخية الحارة في إسبانيا مؤخرا.

وفرض “رياض بودبوز” نفسه مع “السيلتيكوس”، بعد إنطلاقة صعبة، مما دفع مُسيري هذا الأخير للتفكير جديا في شراء عقده كاملا.


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