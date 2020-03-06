بودبوز: “هذا أفضل هدف في مسيرتي”

أبدى “رياض بودبوز” لاعب “سانت إيتيان”، عن سعادته الكبيرة بتسجيله لهدف التأهل لفريقه في مباراة أمس الخميس أمام “رين”.

وقال “بودبوز” في تصريحات صحفية: “عندما نعاني معنا، ونفوز بهذه الطريقة يجعلنا نشعر بحلاوة التأهل أكثر”.

وأضاف: “الجميع يعلم أنه تم انتقادي في الكثير من المناسبات هذا الموسم، وكنت أريد أن أرد على هذه الانتقادات فوق أرضية الميدان وفي هذه المباراة”.

وتابع: “أعمل جاهدا كل يوم بالرغم من أن البعض يشكك في ذلك، إلا أنني أواصل العمل وهذا الهدف هو أهم هدف للفريق وبالنسبة لي أيضا”.

وختم كلامه: “أنا متأثر جدا لأنه منذ بداية الموسم يتم انتقادي بطريقة غريبة، ويمكنني القول أن هذا الهدف هو الأفضل في مسيرتي”.