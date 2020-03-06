بودبوز: “هذا أفضل هدف في مسيرتي”

الرياضة
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بودبوز: “هذا أفضل هدف في مسيرتي”
بقلم أمير بهلول

أبدى “رياض بودبوز” لاعب “سانت إيتيان”، عن سعادته الكبيرة بتسجيله لهدف التأهل لفريقه في مباراة أمس الخميس أمام “رين”.

وقال “بودبوز” في تصريحات صحفية: “عندما نعاني معنا، ونفوز بهذه الطريقة يجعلنا نشعر بحلاوة التأهل أكثر”.

وأضاف: “الجميع يعلم أنه تم انتقادي في الكثير من المناسبات هذا الموسم، وكنت أريد أن أرد على هذه الانتقادات فوق أرضية الميدان وفي هذه المباراة”.

وتابع: “أعمل جاهدا كل يوم بالرغم من أن البعض يشكك في ذلك، إلا أنني أواصل العمل وهذا الهدف هو أهم هدف للفريق وبالنسبة لي أيضا”.

وختم كلامه: “أنا متأثر جدا لأنه منذ بداية الموسم يتم انتقادي بطريقة غريبة، ويمكنني القول أن هذا الهدف هو الأفضل في مسيرتي”.


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